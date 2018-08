VTEX se une ao Mercado Livre para acelerar pagamentos

A VTEX, empresa de cloud commerce para varejo digital, fechou parceria com o Mercado Livre. O acordo tem como objetivo melhorar e acelerar os processos de venda e pagamento de vendedores que utilizam o marketplace e as soluções financeiras do Mercado Livre, por meio do Mercado Pago. Atualmente, a VTEX possui cerca de 175 clientes que atuam no site de comércio, sendo a maioria no Brasil.

Diversificado. Com a parceria, a expectativa é de que o número de clientes da plataforma salte 150%. Além do Mercado Livre, a VTEX, presente em 25 países, tem em sua carteira pesos pesados como Avon, Sony, Walmart, Coca-Cola.