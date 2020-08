Weg firma contrato de R$ 30 milhões com Canadian Solar e Nebras Power

Uma das principais fabricantes de equipamentos para projetos solares no Brasil, a Weg firmou dois contratos de fornecimento, no valor total de R$ 30 milhões, para um projeto de energia solar desenvolvidos no Brasil pela Canadian Solar e pela Nebras Power. As duas empresas estão construindo a usina solar Salgueiro, em Pernambuco.

Expansão solar – A multinacional brasileira está fornecendo para as duas empresas os chamados “eletrocentro solares”, que são os inversores usados para realizar a conversão da corrente elétrica de usinas fotovoltaicas. A Weg também está construindo a subestação elevadora de alta tensão da usina Salgueiro.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia31/07/2020 às 15:14:22 .

