White Martins economiza R$ 500 mil com reaproveitamento de água

A White Martins, multinacional de gases industriais e medicinais, economizou R$ 500 mil em 2018 com a redução de 2,26% no consumo de água em comparação com o ano anterior a partir de um plano de reaproveitamento hídrico. O sistema foi implantado há três anos nas unidades com maior demanda e as localizadas em regiões em que a escassez de água é maior. As plantas reutilizam, por exemplo, água da chuva e volumes provenientes de processos de condensação.

