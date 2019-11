Wilson Sons é primeira de logística portuária a chegar ao Cubo Itaú

A Wilson Sons acaba de chegar ao Cubo, hub de fomento ao empreendedorismo tecnológico do Itaú Unibanco em parceria com a Redpoint eVentures. A entrada no hub faz parte da busca da empresa por inovação e o desenvolvimento de novas tecnologias, por meio de conexões com startups e grandes empresas, para troca de conhecimento e geração de negócios.

Povoado. A Wilson Sons passa a integrar o andar dedicado à logística e mobilidade, junto com as empresas VLI, Toyota e a Mitsui & Co. Com a Wilson Sons, o Cubo possui agora 30 mantenedores.

Vez delas. A chegada da Wilson Sons traz um movimento que já começa a ser notado no mercado: a de empresas mais maduras investindo em tecnologia.