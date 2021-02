WTorre atrai parceiros para deslanchar complexo imobiliário com Carrefour

A construtora WTorre está fechando parcerias e se aproxima de, finalmente, tirar do papel um dos maiores empreendimentos imobiliários previstos para os próximos anos na zona sul de São Paulo. Trata-se do complexo que reunirá um shopping center e três torres no terreno do Carrefour, na Marginal Pinheiros. O valor geral de vendas tem sido estimado no mercado em torno de R$ 1,3 bilhão.

A Eztec comprou da WTorre uma das torres para fazer um residencial de alto padrão. Outra unidade ficou com a JFL, para uso misto. Falta agora o parceiro para a terceira torre, que promete ser um dos maiores edifícios corporativos da cidade, com mais de 200 metros de altura.

Empreendimento emperrou com escândalo da Odebrecht

O projeto está aprovado desde 2017, mas não saiu do papel devido à crise nacional que abateu o mercado nos últimos anos, em especial a Odebrecht, idealizadora do complexo. Com isso, o empreendimento foi vendido para a WTorre em março de 2020, conforme antecipou a Coluna à época.

O Carrefour é o dono do terreno e continua no negócio. Também permanecem outros sócios, como Roberto Fulcherberguer (presidente da Via Varejo) e a família Zaffari (da rede supermercadista), que anos atrás investiram em Certificados de Potencial Adicional de Construção (Cepacs), em troca de uma participação.

Prefeitura acaba de autorizar obras

A Prefeitura de São Paulo acaba de autorizar o início das obras. Na primeira etapa, será erguido o shopping para abrigar uma loja do Carrefour remodelada e futurista, que pretende ser um benchmark de varejo. Só depois disso, a loja atual do supermercado será demolida para a construção dos outros prédios. As empresas não responderam aos pedidos de entrevista.

