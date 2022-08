XP abre plataforma cripto para 500 mil clientes e espera ver 200 mil negociando até fim do ano

A XP abre a partir desta segunda-feira a opção para negociação das cirptomoedas Bitcoin e Ether para os 500 mil clientes que têm conta digital no App. A expectativa da XP é que 200 mil clientes estejam ativos na Xtage até o final do ano e a plataforma esteja aberta para 1 milhão, dos mais de 3,6 milhões que estão plugados na casa de investimento.

Os clientes que não têm conta digital terão acesso à plataforma em alguns meses. Mais à frente, a XP quer abrir a plataforma para investidores estrangeiros, ampliar o leque de produtos e funcionalidades. A Xtage já está se conectando, por exemplo, com outras plataformas de negociação de perfil especializado, para traders e investidores mais sofisticados.

Recentemente fechou parceria com o Metatraders, software de algoritmo e robôs. Outra parceira prevista para os próximos meses é com a Neológica, dona da plataforma Proft, para atender traders.

“Pensamos a ser multicanais para ter mais completude nesse ecossistema para atender a jornada de negociação de vários perfis de pessoas que queiram negociar ativos digitais”, disse o Diretor de Produtos Financeiros da XP Inc, Lucas Rabechini.

A XP vai também buscar parceiros para tokenizar ativos e estuda os NFT e a Web3. “Acreditamos que esse mercado (de ativos digitais) pode ser gigantesco nos próximos anos, podendo superar o mercado tradicional em valores mobiliários. Essa é a nossa tese”, acrescentou Rabechini.

De acordo com ele, a XP resolveu abrir a plataforma oferecendo Bitcoin e Ether porque atende a demanda dos clientes, mas que grupos internos estudam outros tipos de ativos que podem ser tokenizados, como precatórios e recebíveis. De acordo com Rabechini, provavelmente a Xtage comece a entrar no outros ativos que não somente criptomoedas.

O anúncio da Xtage ao mercado foi feito em maio. Mas a entrada no mundo cripto pela empresa é ventilada há pelo menos três anos. Foi porém há um ano que o projeto começou a ser posto em prática, quando as discussões regulatórias para esse mercado tomaram direção firme e a presença das “exchanges” estrangeiras e de fintechs se materializou.

A estréia da plataforma tem cerimônia marcada, com toque de sino, na bolsa norte-americana Nasdaq, que é parceira do projeto e onde a XP listou suas ações. A XP não revela quanto espera movimentar neste primeiro ano, mas o investidor brasileiro é um dos que mais giram moedas e ativos digitais no mundo.

Nos primeiros seis meses deste ano, foram movimentados R$ 4 bilhões em bitcoins entre as exchanges que operam com investidores brasileiros, de acordo com dados do Cointrader. Os números não contabilizam Nubank e Mercado Pago, que abriram plataformas.

Contato: cynthia.decloedt@estadao.com