XP bate o martelo e negocia terreno em São Roque para nova sede

A XP negocia os últimos detalhes para a escolha do local da sua nova sede. A chamada Villa XP será em São Roque, interior de São Paulo, em um terreno próximo ao Catarina Fashion Outlet. O terreno é da JHSF Participações. Atualmente, a XP ocupa alguns andares de um arranha-céu, localizado em frente ao shopping JK Iguatemi, no bairro do Itaim Bibi, em São Paulo. Procurada, a XP não comentou

