XP compra fatia da Vista Capital, sua 9ª aquisição no ano

A XP adquiriu uma participação minoritária em mais uma corretora, na Vista Capital, gestora com R$ 4,5 bilhões em ativos e uma das principais do segmento de fundos multimercados e ações do País.

Leia mais: Gestoras de recursos entram na linha de frente dos M&As, ao lado de saúde e tecnologia

A gestora tem como sócios João Landau, filho de Helena Landau, responsável pelo Programa Nacional de Desestatização no governo Fernando Henrique Cardoso, e o ex-presidente do Banco Central e um dos idealizadores do Plano Real, Pérsio Arida.

Esta é a nona entrada da XP em gestora de recursos. Esse ano, a XP já adquiriu participação na Jive, Azimut, Capitania, Giant Steps, Grimper e Encore. Em 2020, a XP ficou com fatia na Augme e Blue Macau.

Ao entrar com uma fatia minoritária, a XP mantém a independência da casa e ao mesmo tempo consegue garantir a distribuição pela sua plataforma de fundos com diferenciador e que tem a frente ícones do mercado de capitais e financeiro.

Entre os produtos de destaque da Vista Capital estão fundos de ações, como o Vista FIC FIA, e multimercado, como o Vista Multiestratégia FIC FIM – produto reconhecido entre profissionais da área e investidores.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia XX/XX às XXhXX.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroad no Twitter