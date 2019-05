XP coordena própria emissão de debêntures para distribuir a gestores

A XP será coordenadora única de sua própria emissão de R$ 400 milhões em debêntures e, com isso, terá em suas mãos a distribuição desses papéis. O foco serão os investidores institucionais: basicamente, os gestores de fundos e, provavelmente, os que acessam a plataforma da casa. As debêntures têm prazo de três anos e receberam classificação AA da Fitch. Com a alta demanda de investidores por títulos de crédito, que remuneram melhor do que as alternativas mais básicas, não só a XP, mas outras instituições também têm garantido sozinhas a distribuição desse tipo de operação. Procurada, a XP não comentou.