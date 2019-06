XP coordenou apresentação sobre Via Varejo desde segunda

A XP Investimentos coordenou apresentações a investidores sobre Via Varejo(dona das marcas Casas Bahia e Ponto Frio) desde segunda-feira, dia 10, em preparação para a oferta que foi anunciada na manhã de hoje ao mercado para aquisição da participação de 35% que o Grupo Pão de Açúcar (GPA) detêm na varejista pelo empresário Michael Klein. Nas reuniões, que não contaram com a participação do empresáeio, os fundos fizeram centenas de perguntas sobre o negócio online da companhia, além da interferência do empresário no negócio. Para os investidores, o interesse é de que a empresa mantenha a visão da família, mas que conte com uma gestão profissional. Essa foi, inclusive, a sinalização transmitida. Klein já teria nomes de mercado a indicar para a administração tão logo a transação seja realizada. A aposta é que o indicado para a presidência da companhia seja o de Roberto Fucherberguer, hoje no conselho de administração da Via Varejo, nome de confiança de Klein. Como o leilão na B3 será público, outros fundos interessados poderão participar do leilão para a venda das ações na B3, com o preço mínimo de R$ 4,75. O leilão deve movimentar mais de R$ 2 bilhões e cerca de dez fundos devem entrar no leilão, que deve ocorrer na sexta-feira, dia 14, junto com Klein.

Não andou

A oferta realizada por Michael Klein não conta com a participação dos fundos Starboard e Apollo. O interesse inicial dos fundos era de unir a Máquina de Vendas com a Via Varejo, mas o entendimento foi de que era preciso um turnaround na empresa antes dessa união.