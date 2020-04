XP cria pacote de incentivos de R$ 50 milhões para agentes seguirem captando clientes

Diante da crise sem precedente e da Bolsa que em apenas um mês despencou mais de 30%, a XP está lançando um pacote de incentivos de R$ 50 milhões para estimular os agentes autônomos a seguir captando novos clientes. Tanto tem sido o tempo gasto pelos assessores de investimento para reter clientes com explicações sobre a crise, que a atividade de prospecção tem ficado em segundo plano. Chamado internamente de “plano Marshall”, em referência à ajuda prestada pelos Estados Unidos à Europa após a Segunda Guerra Mundial, a ideia é manter os assessores ativos e confiantes para atravessar a pandemia de Covid-19 e trazer mais clientes, segundo o sócio responsável pela rede de assessores da XP Investimentos, Rogério Carvalho.

Quem quer dinheiro? Os R$ 50 milhões serão distribuídos na forma de prêmios de R$ 1 mil a cada novo cliente e cada uma das captações feitas para previdência e venda de seguro de vida. Ainda, a XP vai bancar o treinamento para certificação de agentes, que custa cerca de R$ 3 mil, e a taxa de fiscalização do segundo trimestre para a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), em torno de R$ 600 para assessor pessoa física e R$ 1,3 mil para escritórios. Também está abrindo uma linha de empréstimo para necessidades pessoais.

Incerto. A XP encerrou o quarto trimestre com 1,7 mil clientes e R$ 409 bilhões em ativos sob custódia. Apesar do tamanho da crise, a empresa aposta que não perderá clientes, já que os investidores devem seguir precisando de alternativa para aplicar seus recursos. Na divulgação do seu primeiro balanço depois de abrir o capital na Bolsa norte-americana Nasdaq, o sócio responsável pela área financeira da XP, Bruno Constantino, admitiu a possibilidade de contração na entrada líquida de recursos e nas receitas em virtude da crise.

