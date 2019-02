Coluna do Broadcast

Em meio à disputa com o BTG Pactual, a XP Investimentos bateu o seu próprio recorde de atração de agentes autônomos em janeiro. Credenciou 309 novos integrantes. O último recorde até então havia sido em outubro do ano passado, quando desembaraçaram na corretora 235 agentes. A meta da XP é fechar 2019 com 6.500.