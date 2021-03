XP Investimentos muda logo da marca e vira só XP

A XP, que nasceu há 20 anos como um shopping virtual de investimento, se transformou em empresa de tecnologia e, para marcar o momento, está retirando a palavra “investimentos” de seu logotipo. De XP Investimentos passa a ser somente XP e agrega a frase “investir transforma” em assinaturas da marca e peças publicitárias.

A ideia é passar uma mensagem disruptiva. Segundo Pethra Ferraz, diretora de marketing da XP Inc, a mudança é uma consolidação da proposta de valor, que está no DNA da plataforma: a transformação para o que é preciso investir, sem ser apenas recurso financeiro, mas coragem, tempo e dedicação.

Investimento em marketing será 50% maior

A notícia foi dada aos funcionários hoje e a campanha publicitária começa na segunda-feira, em canais de TV fechada e mídias sociais e digitais. O orçamento de marketing não foi revelado, mas será quase todo destinado ao que a XP pretende investir este ano e é 50% maior do que o do ano passado.

A surfista Maya Gabeira é um dos personagens da campanha, por representar, na leitura da plataforma, a ideia de transformação, a partir do investimento em coragem e superação. Maya quase foi morta ao surfar uma onda gigante, de 20 metros, em Portugal. No fim do filme, vem a pergunta para o espectador: “e você, está investindo em que?”.

25/03/2021

