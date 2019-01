XP Investimentos negocia empréstimo de até US$ 85 mi com IFC

A XP Investimentos negocia com a International Finance Corporation (IFC), braço financeiro do Banco Mundial, um empréstimo de até US$ 85 milhões. O objetivo é financiar a expansão do grupo financeiro no Brasil a partir da ampliação da base de clientes e assessores. Este é o segundo empréstimo que a XP buscou na IFC nos últimos anos. No final de 2017, a casa obteve US$ 100 milhões do IFC. (Altamiro Silva Júnior)

