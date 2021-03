XP lança fundo com Goldman Sachs de títulos de dívida de mercados emergentes

A XP está lançando, em parceria com o Goldman Sachs Asset Management, um fundo global de títulos de dívida de mercados emergentes. A ideia é atender ao apetite crescente dos brasileiros por diversificar suas carteiras, com aplicações lá fora.

Emergentes. O novo fundo tem como estratégia investimentos em empresas dos setores de transporte, mineração, oil & gas, consumo e finanças em países como Índia, Rússia, Chile, México e África do Sul, além do Brasil. O produto estará disponível na plataforma da XP para investidores qualificados com aplicação inicial mínima de R$ 500. O novo fundo entra para o leque de outros 120 da XP que têm estratégias no mercado externo e somam R$ 16 bilhões em ativos sob custódia.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 01/03/2021, às 13:50:50 .

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse http://www.broadcast.com.br/produtos/broadcastplus/

Contato: colunabroadcast@estadao.com