XP lança nova ofensiva no cartão com acesso a salas VIPs em aeroportos

Lançado como parte das iniciativas para atrair e fidelizar investidores, o cartão da XP passará a contar com mais um benefício para aumentar seu apelo aos clientes atuais e novos interessados. A partir de hoje, o cartão fará parte do programa da Visa que dá acesso a salas VIP em 450 aeroportos pelo mundo. O benefício poderá ser usado em 140 países, incluindo em Guarulhos, em São Paulo, e Galeão, no Rio.

O número de acessos aos espaços VIPs varia conforme o perfil do cartão. Hoje, os clientes da XP são classificados entre investidores com mais de R$ 50 mil e aqueles com valores aplicados que variam entre R$ 5 mil e R$ 49 mil.O benefício é válido para acompanhantes.

Uma das principais ferramentas criadas para reforçar o enfoque de investimentos a partir do cartão é um sistema conhecido como investback, que permite aos clientes direcionar um percentual de até 12% dos gastos feitos no cartão para aplicações financeiras.

No terceiro trimestre, a XP alcançou R$ 3,3 bilhões de TPV (Total Purchased Value, da sigla em inglês) de cartões de crédito no trimestre, um crescimento de 55% comparado ao segundo trimestre.