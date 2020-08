XP lança plataforma para gestor e mira R$ 15 bi sob custódia até o fim do ano

Foto: Divulgação

Fechando o cerco para criar um “hub” do ecossistema de investimento, a XP está lançando uma plataforma agora dedicada aos consultores, um passo que ocorre depois da popularização do trabalho de agentes autônomos no Brasil. Na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) há hoje 300 empresas de consultorias registradas e, de cara, 21 já têm contrato assinado com a XP, que migrarão, de início, R$ 3 bilhões, dos R$ 6 bilhões que têm sob gestão, para a maior plataforma de investimento do País. Ao contrário do agente autônomo, o consultor pode recomendar investimentos tendo em vista às necessidades de seu cliente, conforme as regras do regulador. A meta é acoplar à nova plataforma, que terá toda a estrutura da XP, até ao final deste ano, 100 companhias de consultoria de investimento e ter R$ 15 bilhões sob gestão.

Comando. À frente da empreitada está Rogério Carvalho, há dez anos na XP e por nove como responsável pela área de agentes autônomos. Sob o seu guarda-chuva, além da plataforma dedicada aos consultores, está também à voltada aos gestores de carteiras, que começou a rodar em abril deste ano. Segundo Carvalho, a nova investida tem por traz o lema de desbancarização, tendo em vista que 90% dos investimentos ainda estão dentro dos cinco maiores bancos do País.

Antecipou. A figura do consultor de investimento ainda é muito nova no Brasil: é regulamentada há apenas três anos pela CVM, mas a percepção é de que espaço para crescimento é enorme. Isso porque o novo pano de fundo é de juro baixíssimo no Brasil, em termos reais indo à casa do zero, o que vai empurrar os investidores para carteiras diversificadas e a cada dia mais distantes da segurança dos títulos públicos. Por isso o lançamento, que seria em dezembro, foi antecipado para agora. Nos Estados Unidos, os consultores têm US$ 2 trilhões sob custódia, em mais de 12 mil empresas.

