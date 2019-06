XP mais próxima da Nasdaq

A XP Investimentos mostrou que está mais próxima da Nasdaq, onde pretende abrir capital. Na semana passada, a bolsa americana parabenizou o lançamento da Leadr, a nova rede social de investimentos do Grupo XP, no seu telão na Times Square, em Nova York. Em 2017, a XP chegou a fazer um pedido de registro para realizar sua abertura de capital da B3, mas interrompeu os planos em meio à venda de uma fatia minoritária ao Itaú Unibanco. Agora, a decisão seria aproveitar os múltiplos robustos observados nas aberturas de capital de empresas de tecnologia em Nova York. A XP poderá seguir com sua oferta no ano que vem, mas ainda não bateu o martelo. Procurada, a instituição não comentou.