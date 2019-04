XP reforça grandes agentes autônomos e cria ‘G-Billion’

A política de incentivo da XP Investimentos aos agentes autônomos tem reforçado os grandes escritórios independentes e começa a transformar o grupo dos 20 maiores deles, o chamado G-20, em um novo “G-Billion” em referência à gestão de recursos na casa do bilhão de reais. Alguns desses agentes, inclusive, já começam a trabalhar com a perspectiva de alcançar dois dígitos de bilhão. O movimento vem na esteira da entrada do BTG Pactual no mercado de plataforma de investimentos, o que acirrou a disputa e levou as duas casas a um litígio na Justiça. Como reação, a XP passou a proteger e incentivar ainda mais os seus maiores parceiros, que têm crescido com força.

10 bilhões. Um dos 20 maiores agentes da XP, a Acqua Investimentos, por exemplo, reforçou o time e trouxe Lucas Alves Silva, que atuava como banker do Itaú BBA. Ele será responsável pelo escritório de Campinas e tem como objetivo alavancar o segmento corporativo e posicionar a Acqua como o maior nome do mercado de assessores para pessoa jurídica. O escritório tem hoje 5 mil clientes e patrimônio de cerca de R$ 3,2 bilhões. A pretensão é chegar a 2020 com R$ 10 bilhões de patrimônio.

10 bi too.A RJ Investimentos é outra que olha para os R$ 10 bilhões em ativos sob administração. A ideia é chegar na cifra em 2020, dos atuais R$ 2 bilhões, com os incentivos da XP. Carioca, inaugurou um escritório em São Paulo no ano passado.

Leblon-Faria Lima. Outro escritório em franca expansão é a Fatorial Investimentos, que vai contratar 15 novos assessores até o fim do ano para seu escritório em São Paulo, inaugurado em novembro. Com sede no Rio, o escritório gerencia R$ 1,1 bilhão e a meta é chegar a R$ 5 bilhões em 2020. A Fatorial também tem, em sua nova estratégia, foco no atendimento a pequenas e médias empresas, que já representam 10% do portfólio.

