XP tem até o Carnaval para se manifestar no Cade

O próximo capítulo da novela entre XP e BTG no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), ficou para a semana do Carnaval. O ofício comunicando sobre o prazo de dez dias para manifestação da XP foi encaminhado ao escritório BMA, que representa a corretora no caso, nesta quarta-feira, dia 20. A corretora deverá se manifestar a respeito de denúncias feitas pelo BTG de impedimento de migração de agentes autônomos para outras plataformas de investimento. O banco também sugere, na denúncia, que a XP quebra o acordo firmado com o Itaú ao se valer de práticas anticompetitivas. Procurada, a XP não comentou.