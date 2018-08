A rede de franquias YES! Idiomas está empenhada em ampliar sua presença no Nordeste. Para isso, oferece incentivos ao interessados no negócios, que podem chegar ao equivalente a R$ 60 mil em material didático, por exemplo. Até o final do ano, deve alcançar 10 franqueados, dos oito atuais, na região. Nacionalmente, a meta da escola de idiomas é de crescimento de 30%, saindo de 150 para as 200 unidades franqueadas.