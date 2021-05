Yduqs investe em novo campus da Estácio no Rio de Janeiro

A Yduqs vai investir R$ 20 milhões em um novo campus da Estácio, sua principal marca de ensino superior, próxima ao Maracanã, no Rio de Janeiro. O prédio será a maior unidade da instituição no Brasil, com capacidade para mais de 10 mil alunos.

Pela primeira vez, o grupo educacional ofertará Odontologia e Medicina Veterinária na Zona Norte do Rio. O campus terá mais de 120 cursos nas modalidades presencial, semipresencial, digital, flex e pós-graduação.

O campus será instalado no antigo prédio da Golden Cross, no bairro da Tijuca. Tem 18 andares e 16,6 mil m2 de área construída.

Caso a pandemia permita, o campus Estácio Maracanã começará a operar no segundo semestre. Oito mil alunos dos campi João Uchoa e Praça XI serão transferidos para a nova estrutura, que terá espaço com restaurantes, bikefoods, foodtrucks, coworking e academia, entre outros serviços. O objetivo é transformar o espaço em um polo comercial da região.

