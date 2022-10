Yuny lança primeiro prédio residencial de São Paulo no metaverso

A incorporadora Yuny lançou o primeiro empreendimento imobiliário da cidade de São Paulo no metaverso. O debutante é um projeto residencial de alto padrão no bairro do Itaim Bibi (Rua Jerônimo da Veiga, 155), cujas obras já começaram e vão até 2024. Enquanto isso, os interessados podem “experimentar” uma visita ao imóvel em ambiente virtual.

Um tour online simula as áreas comuns, plantas dos apartamentos e até a vista de cada janela. Muitas incorporadoras já oferecem tour virtual com imagens criadas a partir de fotos reais da planta decorada. A diferença na iniciativa da Yuny é a possibilidade de o visitante “andar” livremente pelo apartamento e pelo condomínio, entendendo melhor os detalhes do empreendimento. A estética lembra muito o famoso game The Sins.

A pioneira no Brasil em lançar um projeto no metaverso foi a Bravo Empreendimentos, do Paraná, com um empreendimento anunciado em maio. A expectativa das empresas é instigar as visitas, aprofundar os detalhes do imóvel e, claro, estimular as vendas.

Empresas se aventuram no mundo virtual para se aproximar de consumidor

Aos poucos, as empresas têm se aventurado no mundo virtual na tentativa de se aproximar do seu público e explorar novas oportunidades de negócios – cujo potencial ainda é uma incógnita. A MRV realizou há poucos dias o primeiro treinamento de funcionários no metaverso, com interações que mesclam a realidade aumentada e ambientes virtuais. Outro exemplo é da imobiliária Exp Realty, que desembarcou no Brasil em 2021. A empresa dispensa sede, e seus corretores também usam o metaverso como ponto de encontro do trabalho.

Esta nota foi publicada no Broadcast Energia no dia 25/10/2022, às 10h32

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse