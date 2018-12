Zurich Seguros tem cheque de R$ 2 bi com Via Varejo

A extensão do contrato entre a Via Varejo e a Zurich elevará a cifra negociada entre as duas para R$ 2 bilhões. Esse é o valor total que a suíça já investiu na parceria, iniciada em 2014. Em troca, a seguradora recebeu uma carta garantia da Via Varejo, com aval do Grupo Pão de Açúcar (GPA), com a mesma cifra. Nesse patamar, o contrato é passaporte para Via Varejo e Zurich entrarem para o ranking das maiores parcerias no setor de seguros, perdendo, contudo, para a Caixa e a francesa CNP Assurances, cujo negócio renovado é de R$ 4,65 bilhões.

Segunda fase. Do valor total acertado para a ampliação do contrato de 2020 para 2025, a Via Varejo recebeu um adiantamento, registrado pela varejista como resultado financeiro, de R$ 830 milhões. Outros cerca de R$ 120 milhões desembolsados pela Zurich foram para a seguradora Assurant, que detém, até o fim deste ano, um contrato de garantia estendida para o canal de e-commerce, após ter incorporado a TWG. Agora, o canal passará para a suíça.

Um só. A unificação dos contratos existentes em um único contou com assessoria jurídica do escritório Mattos Filho, Veiga Filho e Marrey Jr e Quiroga Advogados nas pessoas dos sócios Marcelo Mansur Haddad e Thomaz Kastrup. Do lado da Via Varejo, o apoio veio do Themudo Lessa Advogados. Procurada, a Via Varejo não comentou. A Zurich informou que o acordo confirma seu compromisso com o Brasil. (Com Dayanne Sousa)

Siga a @colunadobroad no Twitter

Para ver a Coluna do Broadcast sem o delay assine o Broadcast+