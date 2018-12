Fórum internacional reúne jovens em Brasília para resolver problemas de sustentabilidade na agricultura

Para a agricultura, a produção de alimentos envolve duas esferas importantes: garantir a preservação dos recursos naturais, para possibilitar a produção contínua, e também assegurar a segurança alimentar. Com mudanças climáticas, aumento populacional e a demanda crescente por uma produção alimentar mais natural e saudável, como tornar a agricultura em escala, produtiva, tecnológica e sustentável?

A colaboração é a chave para resolver problemas complexos. Essa é a ideia principal do Youth Ag Summit, encontro que reúne, a cada dois anos, cem jovens talentos de todo o mundo com um único objetivo: buscar respostas, em colaboração, para o desafio da segurança alimentar e da agricultura sustentável. A iniciativa é da Bayer, que tem como parceiros nesta edição a Nuffield Brasil e a AIESEC do Brasil.

Em 2019, a quarta edição do programa vem para o Brasil entre os dias 4/11 a 6/11. Para participar, basta ter entre 18 e 25 anos (até novembro de 2019), falar inglês, ter uma ideia relacionada à insegurança alimentar da agricultura e mandar sua inscrição até o dia 10 de janeiro de 2019. Os selecionados no mundo todo terão todas as despesas pagas pela Bayer durante o evento.

Cristiane Lourenço, gerente de Sustentabilidade e relacionamento com a Cadeia de Valor da Bayer, conta que o fórum acontece a cada dois anos. A primeira edição foi no Canadá. Vendo a força da ideia, a iniciativa se tornou global.

“O bacana do programa é fomentar na juventude o desafio de produção de alimentos sustentáveis e a longo prazo. Vimos que os jovens vem com ideias transformadoras, iniciativas que podem implementar em seus países e comunidades. Durante o programa, eles acabam se conectando com outros jovens e criando grupos globais que vão implementar essas iniciativas, criando esse ambiente que chamamos de incubadora de ideias”, explica.

A escolha do Brasil, segundo Lourenço, representa uma oportunidade para apresentar a agricultura brasileira para todo o mundo, um grande player no mercado internacional e também pelo tamanho do mercado interno. “O Brasil é uma grande esperança de futuro na agricultura sustentável. Esses jovens vão voltar com esse conhecimento e tirar a visão internacional que a agricultura brasileira é ruim. Queremos mostrar que temos tecnologia e sustentabilidade e que estamos caminhando em soluções importantes”, conta. Durante os dias do programa, os jovens vão assistir a palestras inspiradoras, organizar grupos de trabalho para o desenvolvimento das suas ideias e também visitarão fazendas ao redor de Brasília para entender o cultivo na prática.

A especialista lembra ainda que a sustentabilidade deverá fazer parte da estratégia de produtores agrícolas, até mesmo para garantir a produtividade. Os episódios de escassez de água no Brasil em 2014/2015 mostraram isso: a falta de chuva, algo incomum para algumas regiões, provocou sérios danos ambientais e econômicos.

“Acreditamos que a inovação traz a sustentabilidade. Com a busca por jovens, conseguimos trazer ideias diferentes, aproveitando o que já temos de insights dentro da sociedade e que podem apoiar esse processo. Isso não é só na agricultura, mas também depois do cultivo. Os desafios estão na produção, mas também na logística, no consumo, e ao longo da cadeia de alimentos. Muitas soluções já estão aí”, avalia.