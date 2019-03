E&N podcast

“Não tenho noção do prejuízo que isso irá causar, já que o resto do mundo continua operando normalmente”

Ouça entrevista Ouça entrevista com o brasileiro Raiam dos Santos, que trabalha no Citigroup em Nova York e está há quatro dias em casa, por conta do Furacão Sandy, que foi rebaixado para ciclone nesta terça-feira, 30. “Nós operamos no mundo inteiro, mas a bolsa de Nova York está fechada. Não tenho noção do prejuízo