Canal no YouTube dá dicas para evitar compras por impulso

Muitos brasileiros têm problemas com o cartão de crédito, com o cheque especial… E muitas vezes a razão por trás disso são as chamadas compras por impulso. Hoje, nós do Econoweek vamos te dar quatro dicas para controlar os seus gastos por impulso. DICA 1. ESPERE Viu alguma coisa e ficou com vontade de comprar?