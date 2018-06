Perfil financeiro: quem é você nas finanças?

Quem é você na fila do pão? Ou melhor, nas finanças? O interessante das finanças é que não existe maneira certa de economizar, melhor investimento, … tudo depende do seu perfil e é sobre ele que vamos falar hoje no vídeo do Econoweek.

A Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) fez uma pesquisa em que ela identificou que o brasileiro costuma ter um de cinco perfis de finanças distintos. Após apenas algumas perguntas, a associação consegue te enquadrar em um dos perfis.

O construtor é a pessoa que não se importa em poupar aos poucos. São consumidores organizados e controlados, têm jogo de cintura pra lidar com imprevistos e acabam até ajudando os mais próximos. O despreocupado não quer pensar em dinheiro. Não necessariamente é enrolado em dívidas, mas acha que controlar as finanças dá trabalho e fica longe disso.

O camaleão vive com o cobertor curto. Sempre dá um jeito pra fechar as contas, podendo inclusive recorrer a créditos. O dinheiro acaba servindo somente para o presente, para pagar contas, e nunca sobra nada pra investir.

O sonhador tem grandes sonhos e ambições, mas para realizá-los não pensa no dia a dia. Acredita que precisa ganhar muito, receber uma herança, investir um grande valor pra conseguir tirar o sonho do papel. O planejador tem uma meta e no dia a dia toma decisões indo em linha com o que deseja.

Agora pra que saber o perfil? Para saber por onde começar a melhorar as finanças. O vídeo traz um pouco de dicas para cada tipo de pessoa.