3 dicas para ser mais produtivo

Você já teve aquela sensação de tentar resolver 50 coisas num dia e não conseguir tirar do papel nem metade? Hoje o post é pra falar de produtividade. Afinal, não é um assunto que faz seu dinheiro render, mas faz o seu tempo aumentar, o que pode ser revertido em dinheiro.

Existem muitos métodos de organização, mas hoje vamos focar em três dicas. A primeira delas é adotar listas pra tudo na sua vida. Com listas você não perde compra quando sai às compras, ou não se esquece de algo que precisa resolver. Se preferência à opções online, como em aplicativos ou sites como Google Sheets. Isso porque com a lista dentro do seu celular fica mais fácil a qualquer momento que se lembrar de algo ir lá e anotar a ideia ou tarefa.

A segunda dica é colocar tempo nas suas tarefas. Assim você fica com uma ideia melhor de como gerenciar suas diversas atividades e não as concentra num dia só.

Por último, coloque um limite de tempo para que você não fique cansado com aquela atividade e, se for o caso, quebre a atividade em mais de um dia. Às vezes, depois de uma hora você pode começar a se sentir cansado. Então adote a prática de se concentrar em uma tarefa por no máximo uma hora, por exemplo.

Produtividade de dá tempo… pra estudar, melhorar a renda