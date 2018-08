6 canais para aprender sobre finanças e investimentos

Conhecimento é sempre uma saída, inclusive no YouTube. Atualmente é possível encontrar canais na plataforma sobre todos os temas, até de finanças. Para facilitar a sua busca, nós do Econoweek selecionamos os canais que mais costumamos acompanhar no nosso dia a dia. Alguns youtubers financeiros já recebemos no próprio Econoweek, no quadro Fora da Caixa, onde eles contaram a inspiração para criar o canal além de outras curiosidades. Confira:

Mão de Vaca Profissional

Gabriela Forlin, jornalista de profissão, aprendeu na prática a economizar e investir. Incentivada por amigos que sempre lhe pediam conselho, a Gabi resolveu fundar seu próprio canal para falar principalmente sobre gastos e orçamentos, mas também sobre investimentos.

Ganhando a vida adoidado

Que pessoa doida! Da risada à dinâmica do vídeo, neste canal a pessoa aprende sobre bolsa de valores literalmente rindo. Ricardo Brasil, um trader de sucesso que desenvolveu um algoritmo próprio, passa os ensinamentos sobre o mercado de maneira descontraída. Sem dúvida, é o melhor conteúdo sobre mercado acionário para iniciantes. Com ele não gravamos (ainda!).

Yubb

Os vídeos da Yubb são apresentados por Bernardo Pascowitch, fundador da startup de investimentos. Além de muitos (muitos mesmo) vídeo de investimentos, o canal mostra algumas empresas por dentro, tocando até em assuntos de empreendedorismo.

Maiara Xavier

Maiara Xavier tenta fazer da economia e finanças algo simples. Com dicas financeiras e investimentos de baixo valor, ela traz sugestões práticas para que as pessoas consigam melhorar o orçamento e a carteira de aplicações.

Economirna

A jovem engenheira Mirna Borges abandonou a carreira dos números para se dedicar ao canal. Mirna começou a se interessar por finanças após contratar alguns produtos não muitos bons no banco onde era cliente. O arrependimento pelo menos serviu de incentivo para o estudo na área e, posteriormente, par ao canal.

Me Poupe

A jornalista Nathalia Arcuri juntou seu talento de vídeo com o conhecimento em finanças para lançar o Me Poupe, que se define como o maior canal de entretenimento financeiro do YouTube. Com muito humor, Nathalia toca em assuntos polêmicos sempre trazendo aprendizados por trás das piadas.