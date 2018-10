7 dicas para um consumo mais inteligente

Sabia que boa parte das pessoas se “enrola” com as contas principalmente por conta de hábitos de consumo pouco inteligentes?! Então, nós do Econoweek preparamos para você um vídeo com 7 DICAS DE CONSUMO CONSCIENTE. Ah! Se tiver mais alguma boa prática, não deixe de contar pra gente =)

Dica 1: ANOTE TUDO O QUE GANHA E O TUDO O QUE GASTA! Tendo controle total sobre as suas finanças, você vai saber quanto gasta por mês: se gastou mais com restaurante, cinema ou Uber… E com certeza vai se surpreender quando perceber que está gastando mais do que pensava com alguma coisa que não precisava! É de pequenos em pequenos gastos que o nosso salário acaba a gente nem percebe. Então, anotar tudo o que gasta é a primeira dica para um consumo consciente.

Dica 2: ESTABELEÇA UMA META DE ECONOMIA. Estipule, por exemplo, que quer economizar 100 reais todo mês e anote isso como se fosse um gasto. Guarde essa grana direitinho e o que sobrar você vai gastar com o que preferir. Desse jeito, você se planeja para o futuro e se aparecer algum imprevisto você já tem uma reserva de emergência. Esse é um dos melhores planejamentos que você pode fazer e quanto mais puder guardar por mês, melhor!

Dica 3: ANOTE OS GASTOS FIXOS PARA O ANO TODO. Sabe aqueles gastos que você já sabe que vai ter? Conta da Netflix, conta de luz, aluguel e esse tipo de coisa? Já deixa anotado para o ano inteiro. Assim, quando começa o mês, você já sabe quanto ganhou de salário e qual vai ser o mínimo que vai ter que gastar. O que sobrar é justamente o que você pode gastar sem peso na consciência.

Dica 4: ANOTE AS COMPRAS PARCELADAS COMO SE FOSSEM À VISTA. Antes de fazer uma compra parcelada no cartão, já olhe as suas anotações e veja se você poderia comprar à vista. Se sim, é um bom sinal de que você não vai se enroscar com as parcelas. Se não der para pagar à vista, este pode ser um sinal de que talvez valha a pena deixar essa compra para depois. E não se esqueça: sempre pense muito bem antes de fazer uma compra parcelada com juros. De qualquer maneira, sempre anote tudo e não perca o controle.

Dica 5: sempre que possível dê preferência para as COMPRAS NA INTERNET porque lá as lojas não tem gastos tão altos como o aluguel de uma loja no shopping ou o salário dos vendedores. Mas não se esqueça de que tem que levar em conta a taxa de entrega e é esse preço final que você tem que comparar para ver se está mais barato do que na loja do shopping.

Dica 6: NUNCA COMPRE DE PRIMEIRA. Viu um anúncio no site? Viu um negócio na vitrine e gostou? Ele vai estar lá amanhã e também na semana que vem. Anote o nome do produto que gostou e pesquise para ver se encontra mais barato em outro lugar. Também compare com produtos parecidos e veja na internet o que outras pessoas que compraram estão achando daquele produto… Para apenas depois decidir se esta vai ser a melhor compra.

Dica 7: NUNCA VÁ FAZER COMPRAS TRISTE. Você já percebeu que quando vai ao supermercado com fome compra muito mais comida do que quando vai de barriga cheia? O princípio é o mesmo. Quando a gente está triste, podemos fazer compras como uma maneira de tentar se sentir melhor. Só que depois podemos nos sentir ainda pior porque gastamos um dinheiro que vai acabar fazendo falta e, para piorar mais ainda, acabamos comprando alguma coisa que nem vamos usar direito.

Essas são apenas algumas dicas de consumo mais inteligente. Você também pode nos ajudar com as boas ideias que colocou em prática deixando o seu comentário! =)