Guiabolso pagará seu boleto de até R$ 1.500

Você já pensou se nesse começo de ano alguém pagasse o seu boleto de até R$ 1.500?! Seria um presentão e tanto, né? Hoje nós do Econoweek vamos te contar como isso é possível.

O aplicativo Guiabolso está fazendo uma campanha promocional em que pagará o boleto de até R$ 1.500 de dez pessoas. Começa hoje!

Entre 05 e 18 de fevereiro, o app fará duas perguntas por dia pra você sobre dinheiro, cada uma delas valendo pontos. E mesmo que você não possa, ou se esqueça de responder alguma delas, você ainda pode continuar participando para recuperar os pontos perdidos. Afinal, cada pergunta valerá uma pontuação diferente, dependendo do grau de dificuldade.

O anúncio dos dez felizardos (e bota feliz nisso) com as maiores pontuações acontecerá em 20 de fevereiro, dois dias depois do término do período de perguntinhas.

Para participar, primeiro você precisa fazer o download do app Guiabolso e cadastrar uma conta bancária ou um cartão de crédito, para que ele faça sozinho a organização do seu dinheiro para você! Em seguida é só começar a responder as perguntinhas que ficarão na aba Guia, dentro do app.

Sabendo que todo início de ano é um baita perrengue para todo brasileiro dar conta de tantas contas, o app ainda deixa você escolher qual fatura você quer que eles paguem para você. Pode ser fatura do cartão de crédito, aluguel do seu apê, a parcela da sua viagem… Não interessa! Tem conta? Esteve entre os dez melhores nas perguntinhas? Eles pagarão a conta que você escolher de até R$ 1.500 =P

A gente curtiu muito essa promoção e vamos participar com certeza! Começa hoje!

Avisa os seus amigos para vocês se ajudarem, afinal o conhecimento é sempre uma saída!