Agora você vai entender juros de uma vez por todas

Você já teve dificuldade de entender como os juros funcionam? Nós do Econoweek temos uma dica de como compreender isso de uma vez por todas, mas indo muito além das finanças e da calculadora. No livro O valor do amanhã, do Eduardo Giannetti, dá para entender como o conceito está por trás da dieta que fazemos, da academia e até da religião.

O livro basicamente mostra como os juros são inerentes a muita coisa que vivemos, muito além do dinheiro.

A coisa mais imediata a se pensar é que o juros é o que se paga por querer agora recursos do futuro. Onde você vai abrir mão, mais do que proporcionalmente, de ter muito mais no futuro, pra ter um pouco mais agora. E o contrário também é verdade. O juro também é a remuneração de quem abre mão de ter mais coisas agora, oferece esses recursos para o mais apressadinho, e vai ter esses recursos com recompensa mais do que proporcional no futuro.

Mas o mais legal desse livro vem justamente de tudo o que foge do “dinheiro”. O autor, com muito habilidade, mostra como ao fazermos a escolha de começar uma dieta equilibrada, seja em função de atingirmos a forma física desejada ou mesmo uma vida mais longínqua e saudável, abrimos mão do prazer de um fast food delicioso para colhermos os louros desse sacrifício diário adiante. Os juros que colheremos é uma vida melhor, pois abrimos mão dos prazeres momentâneos da comida pouco saudável.

Também podemos encontrar exemplos de juros aplicados à atividade física e até à religião, passando por fatores históricos e inerentes ao funcionamento do corpo humano.

“O valor do amanhã” ajuda a abrir os olhos para as escolhas intertemporais que fazemos, compreendendo muito melhor o conceito de juros, em decisões que tomamos em nossas vidas, muito além das financeiras.

O autor é economista com doutorado por Cambridge e é professor do Insper aqui em São Paulo.

