Apenas 5 mil brasileiros têm o CEA – conheça este certificado

Você já pensou em ser um especialista de investimentos e realizar assessoria dentro do mercado financeiro? Sabia que tem um certificado que te dá aval pra isso? Hoje, nós do Econoweek vamos falar do CEA – Certificado de Especialista em Investimentos.

Atualmente, tem pouco menos de 5 mil pessoas certificadas com o CEA em todo o Brasil, e isso mostra o quanto o mercado financeiro ainda está carente de profissionais nessa área.

A prova é composta por 70 questões de múltipla escolha, com 4 alternativas. Para conseguir a aprovação será necessário 70% de acertos. Ou seja, acertar pelo menos 49 questões.

Ao todo são 7 módulos, e 2 desses módulos são os mais cobrados na prova, podendo chegar em até 25% cada, são os módulos de 1) Instrumentos de Renda Variável, Renda Fixa e Derivativos; e 2) Planejamento de Investimento.

Podendo chegar a até 20% da prova, são os módulos de 3) Fundos de Investimento e 4) Gestão de Carteiras e Risco. Em até 15% da prova, pode cair 5) Princípios Básicos de Economia e Finanças; e 6) Produtos de Previdência Complementar. Por fim, o módulo menos cobrado é o de 7) Sistema Financeiro Nacional e Participantes do Mercado, caindo apenas 10%.

No site da Anbima é possível consultar as cidades em que você poderá realizar a prova, que acontece todo mês.

Não há pré-requisitos, independente do seu grau de escolaridade, você pode fazer a prova. O preço é de R$ 794,00 para não associados Anbima e R$ 662,00 para associados Anbima.

Ficou interessado? Conta pra gente aqui nos comentários, ou pode ir até o nosso canal do YouTube, ou mesmo no nosso Instagram. A gente sempre compartilha muito conhecimento sobre economia, finanças e investimentos. Afinal, o conhecimento é sempre uma saída!