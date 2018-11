Assessor de investimentos, quem precisa de um?

Se você vai entrar em campeonato de golfe que o prêmio é uma quantidade em dinheiro, mas tudo o que você sabe de golfe é que tem uma bolinha, um taco e um buraco, o que você prefere: ir por contra própria ou contar com a ajuda do Tiger Woods?

É exatamente esse o papel do assessor de investimentos, um especialista que vai te ajudar sempre que você quiser para tomar a melhor decisão com a sua grana. No vídeo logo abaixo, nós do Econoweek explicamos como ter essa ajuda valiosa de um assessor de investimentos, SEM PAGAR NADA POR ISSO!

Primeiro, o assessor de investimentos é de graça para o investidor, então use e abuse. E com ele as coisas podem ficar bem mais fáceis para você. O assessor é um profissional altamente entendido dos produtos financeiros, de todas as diferenças entre uma oportunidade e outra, e ainda cuida da parte chata para você. Ele parece o gerente de um banco, mas com a enorme vantagem de que não precisa te oferecer só os produtos de onde ele trabalha. Ele tem acesso a muitos outros investimentos no mercado. Ou seja, você aproveita sempre a melhor oportunidade.

Lá na Toro Investimentos todo assessor tem no mínimo um certificado conhecido como CPA-20, que atesta que o sujeito conhece muito de investimentos e regras do mercado financeiro. Esse certificado está acima do CPA-10, mas na Toro tem assessor que tem certificado até maior que esse.

O assessor de investimentos vai esclarecer quais são as vantagens e desvantagens de cada oportunidade, vai entender direitinho o seu perfil, o seu objetivo e só depois de tirar todas as suas dúvidas, quando você estiver bem confortável, daí sim é que você vai escolher qual investimento você quer fazer. Assim fica bem mais fácil, não é?