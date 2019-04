Cadastro positivo passará a ser automático

O presidente Bolsonaro sancionou uma alteração na lei do Cadastro Positivo. Hoje, nós do Econoweek vamos te contar tudo sobre o seu nome nessa listinha.

O Cadastro Positivo é um banco de dados que leva em consideração o seu histórico positivo de pagamentos de contas, seja a sua conta de luz, água, fatura de cartão de crédito ou qualquer outra.

Até então, como você deve se lembrar, existia apenas o “Cadastro Negativo”, em que constavam no banco de dados as contas em que você, por qualquer motivo, atrasou o pagamento ou deixou de pagar. Mas e todas as outras que você pagou em dia? Não contava nenhum pontinho. Pagou em dia, ficava no mesmo level. Deslizou, caia um level.

Agora, a cada pagamento em dia, você subirá um level. O que você acha disso?

Então, na hora de você adquirir um crédito, pegar um dinheiro emprestado, ou comprar a sua casa ou carro em parcelas, as instituições financeiras que te ajudarão a conquistar esses sonhos terão acesso a todos os seus bons pagamentos, e não mais apenas aos atrasos que você já teve. Dessa maneira, ficará mais fácil para eles te concederem um empréstimo. E o melhor, a um juro menor.

O Cadastro Positivo já existia, mas você tinha que tomar a iniciativa de pedir para fazer parte dessa lista. Enquanto isso, a lista do Cadastro Negativo era automática. Lembra do famoso “meu nome foi para o SPC”? É disso que estamos falando!

A partir de agora, seu nome vai fazer parte automaticamente do Cadastro Positivo, constando todos os seus bons pagamentos. Mas caso você não queira fazer parte disso, tudo bem! Basta pedir para sair e em até dois dias úteis você já não fará mais parte.

