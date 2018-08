Cadastro Positivo, use o seu histórico a seu favor

Você se lembra de alguém que já ficou com o nome sujo? É ruim, não é?

Esse é o chamado cadastro negativo, onde cada vacilo pode te colocar em uma lista de maus pagadores, dificultando para você conseguir um novo financiamento ou empréstimo. Mas e se tivesse um Cadastro Positivo, onde todas as contas que você paga em dia também fossem levadas em consideração? Provavelmente sua situação seria melhor, não é? Esse é o tema do Econoweek de hoje!

O Cadastro Positivo é uma opção que você tem de fornecer um histórico dos seus pagamentos para os bancos e instituições financeiras poderem te fornecer um crédito mais adequado ao seu perfil.

Hoje você já está sujeito ao cadastro negativo. Não pagou alguma coisa, tem grandes chances de ficar com o nome sujo. Mas aposto que mesmo quem já ficou nessa situação, se olhar para trás, teve muito mais contas pagas em dia do que atrasadas. E é essa a proposta do Cadastro Positivo.

O Cadastro Positivo fornece mais informações para definir melhor o risco de cada tomador, o que reduz a inadimplência e a necessidade de cobrar juros altos tanto de bons como de maus pagadores. Hoje, sem essa informação, eles acabam cobrando juros altos de todo mundo.

Além disso, boa parte da população não tem relacionamento bancário ativo. Ou seja, não tem conta corrente ou poupança, e, por isso tem dificuldade em obter crédito. Ao se ter um cadastro positivo com seu histórico de pagamentos, essa galera também passa a ter uma nota, chamada Score, aumentando a chance de se conseguir um empréstimo a um juro mais baixo.

É importante dizer que as instituições financeiras não vão ter acesso a tudo o que é seu. Eles só terão acesso a essa sua nota. Você autoriza, por exemplo, a Serasa a ter acesso ao seu histórico de pagamentos em dia, tipo conta de água, luz, telefone, e eles te dão uma nota e passam apenas essa sua nota para a financeira ou banco que você tá pedindo um empréstimo ou financiamento.

