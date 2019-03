Canal no YouTube dá dicas para evitar compras por impulso

Muitos brasileiros têm problemas com o cartão de crédito, com o cheque especial… E muitas vezes a razão por trás disso são as chamadas compras por impulso. Hoje, nós do Econoweek vamos te dar quatro dicas para controlar os seus gastos por impulso.

DICA 1. ESPERE

Viu alguma coisa e ficou com vontade de comprar? Espere algumas horas, alguns dias ou mesmo algumas semanas, dependendo do tamanho da compra. Quando você espera, começa a pensar se aquela compra é realmente necessária e, de quebra, ganha tempo para pesquisar preços melhores em concorrentes.

DICA 2. NÃO SAIA COM MUITOS CARTÕES

Evite sair às compras com muitos cartões de crédito ou com muito dinheiro na carteira. Saindo com muitos cartões, você terá a possibilidade de gastar muito mais do que seria o ideal para o seu planejamento financeiro. E a mesma coisa acontece quando vai às compras com muito dinheiro em espécie. Se você está em uma fase de compras muito impulsivas, deixe os cartões em casa e saia só com dinheiro em espécie contado para a compra que planejou fazer. Dessa maneira, você não cairá em tentação e não irá gastar com mais nada além do programado.

DICA 3: SEPARE DINHEIRO PARA AS TENTAÇÕES

Quando você separa uma fatia do seu salário para gastos não planejados, você põe um limite nestes gastos. Não tem nenhum problema comprar uma blusinha na hora do almoço e nem um jogo de PS4 no final do mês. Mas isso não pode sair do controle.

DICA 4: FAÇA UMA LISTA DE COMPRAS

Anote tudo o que precisa comprar (e mesmo o que quer comprar). E anote junto o quanto quer pagar por cada compra. Dessa maneira, na hora de sair às compras você irá atrás exclusivamente dos itens da sua lista. Mas antes disso já vai perceber se a sua lista de compras está dentro ou fora do seu orçamento.

Gostou dessas dicas? Conta pra gente aqui nos comentários, ou pode ir até o nosso canal do YouTube, ou mesmo no nosso Instagram. A gente sempre compartilha muito conhecimento sobre economia, finanças e investimentos. Afinal, o conhecimento é sempre uma saída!