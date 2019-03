Celulares chegam a custar quase R$ 10 mil! Saiba como economizar até R$ 3 mil na próxima compra

Um dos maiores objetos de desejo dos brasileiros é o celular. O smartphone deixou de ser apenas um meio de fazer ligações telefônicas e passou a ser a principal ferramenta de trabalho, de ficar ligado nas notícias e até de diversão. De todo modo, este item já começou a atingir a casa das dezenas de milhares de reais na data de cada lançamento. Hoje, nós do Econoweek vamos te contar como usar a Economia a seu fazer e conseguir um desconto de 30% e ainda ter o último lançamento para chamar de seu.

Sem enrolação, a regrinha de bolso é: espera 2 meses do lançamento pra pegar um desconto legal, e 4 meses pra pegar o melhor desconto.

O Bruno, do canal Escolha Segura fez uma análise usando um app que pesquisa histórico de preços e chegou a umas conclusões interessantes.

Via de regra, 2 meses depois do lançamento, os celulares costumam ter uma queda de 25% do seu preço sugerido no lançamento, enquanto após o 4º mês, você consegue uma redução acima dos 30% do primeiro preço e ainda vai ter o último modelo lançado para chamar de seu.

Quer um exemplo na prática? O Galaxy Note 9, o grandão top de linha de Samsung, foi lançado em 30 de agosto de 2018 por R$ 5.500,00. Mas menos de 1 mês depois já dava pra encontrar esse modelo por menos de R$ 4 mil. É uma diferença muito grande!

Em economia, a gente chama isso de preço de reserva. As marcas não costumam dizer isso, mas eles sabem que sempre tem uma parte dos consumidores que curte muito lançamentos e está disposta a pagar mais caro por isso. Até aí, nenhum problema. Então, as marcas cobram mais caro para maximizar o lucro e depois vão reduzindo o preço para também vender para quem não está disposto a pagar tanto.

Gostou dessas dicas? Qual é o celular que você está de olho? Conta pra gente aqui nos comentários, ou pode ir até o nosso canal do YouTube, ou mesmo no nosso Instagram. A gente sempre compartilha muito conhecimento sobre economia, finanças e investimentos.

Se quiser ver a análise completa do Canal Escolha Segura, não deixe de conferir o vídeo abaixo. Afinal, o conhecimento é sempre uma saída!