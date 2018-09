Como começar a investir: escolhendo um curso

Investimento é igual relacionamento. Por mais que você fique nele por pouco tempo você tem de conhecer bem antes de apostar seu dinheiro, ou seu tempo. E a melhor maneira pra começar a investir é escolhendo um curso de investimento.

Hoje em dia está fácil achar conhecimento na internet. Uns cursos são pagos, uns gratuitos, alguns de curta duração outros mais longos e presenciais. O importante nisso tudo é pesquisar se a pessoa ou empresa que está ensinando possui alguma experiência, o que quem já fez o curso fala sobre e se a empresa é confiável. Um bom começo é ver se a empresa que dá o curso é legalizada.

Hoje nós do Econoweek testamos os cursos gratuitos disponíveis em plataforma aberta no site da Toro Investimentos. Lá tem três possibilidades de curso: Renda Fixa e Tesouro Direto, Bolsa de Valores e Crie Seu Futuro.

Se a pessoa quer aprender mais sobre renda fixa ou ações os dois primeiros cursos são mais indicados. Agora, se ela n]ao sabe por onde começar o terceiro curso é recomendado. Nele, a pessoa vai respondendo perguntas sobre objetivos, quanto pode investir e outras. Com base nas respostas o curso avança sempre dando insights dos caminhos possíveis.

O curso mescla uma exposição do conteúdo via vídeo com essas perguntas que acabam por gerar uma interação com quem está fazendo o curso. Com isso, cria uma espécie de personalização do conteúdo. Os cursos estão disponíveis mesmo para quem não é cliente ou cadastrado.

Seja o curso da Toro, seja outra plataforma, o importante no mundo dos investimentos é sempre adquirir mais conhecimento.