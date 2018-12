Como comprar ações

Você sabe quais são os principais passos para investir em ações? Se ainda não sabe, hoje nós do Econoweek vamos te explicar como isso é feito na maioria das corretoras (que são necessárias para esse tipo de investimento), além de uma dica bônus de um atalho a esse caminho! 😉

A primeira etapa para comprar qualquer ação é escolher a sua corretora, afinal este é um passo obrigatório. Você pode escolher a sua corretora como preferir, seja por afinidade à plataforma ou qualquer outro critério.

Feito isso, o passo seguinte é escolher a ação que deseja comprar para o seu investimento. São centenas de opções, e o ideal é você conhecer a conjuntura econômica do país, do setor que a empresa está inserida, a saúde financeira da empresa que você vai comprar ação, dentre vááários outros fatores. Tudo isso para aumentar a chance de você ter feito a escolha certa e poder ganhar dinheiro com o seu investimento.

Outra etapa importante é conhecer o home broker da corretora que você escolheu. Desta maneira você vai definir a sua estratégia, vai minimizar os riscos e não vai perder tempo tentando entender essa ferramenta de investimentos.

Ok! Tudo parece muito resumido aí em cima… Mas mesmo assim ainda te parece um mundo muito novo? Uma alternativa que talvez seja interessante para você é a Toro Investimentos, que é parceira aqui do Econoweek!

Lá na Toro tem uma área chamada Bolsa de Valores onde já aparecem as recomendações de ações que podem ser adquiridas, além de um cálculo já prontinho onde você verifica a estratégia de cada opção e só paga a taxa de corretagem se a estratégia recomendada realmente for vitoriosa.

Interessante, não é? Acho que vale a pena dar uma olhadinha para ver o que você acha! Afinal, o conhecimento é sempre uma saída!