Como conseguir descontos exclusivos para você no Dia dos Pais

Você que entrou aqui para ler essa matéria está procurando descontos para esse Dia dos Pais. É sempre bom economizar e ainda mais quando é algo exclusivo e individual. A dica de hoje é rápida e muito útil para o bolso: avisar ao anunciante do seu interesse, mas desistir da compra. O intuito é conseguir maiores descontos.

Vamos explicar melhor! Nós do Econoweek vamos te ensinar um hackeamento do bem para você ter mais desconto do que o normal nas compras na internet, principalmente para você que busca um desconto para o dia dos pais.

Quem está acostumado a fazer compras online já percebeu que os preços podem ser bem melhores do que nas lojas físicas. Isso porque a loja online tem um custo bem menor com funcionários e com aluguel, por exemplo, ainda que outros custos sejam maiores, a abrangência regional é muito maior. Se você ainda não está fazendo compras online, devia começar. Vai fazer bem para o seu bolso.

Agora, para ter um desconto ainda maior do que a média, se já está cansado de ficar caçando cupons de desconto e não encontrar, vamos te ensinar a usar a seu favor um mecanismo que as lojas online usam para vender mais: o REMARKETING.

Essa técnica está explicada nesse vídeo, inclusive com simulação de compras, confere aí se você prefere assistir a ler.

Você já reparou que depois que a gente busca qualquer coisa na internet com o intuito de comprar, tipo uma “cafeteira”, passamos a ser bombardeados com anúncios de cafeteira nos cantos de todos os sites que visitamos? Esse é o remarketing. As suas informações de navegação ficam guardadas no Google e nos cookies do seu computador. Assim, eles sabem que, dado que você já mostrou interesse, se anunciarem de novo para você um produto, as chances de vender aumentam. Daí o nome “remarketing”, que quer dizer “anunciar de novo”.

Agora vamos para a técnica hacker do bem! Faça o teste: faça o cadastro na loja que tem o produto que você quer comprar alguma coisa, adicione o produto no carrinho e vá até o momento final, mas não finalize a compra. ANTES de botar os dados do seu cartão de crédito, feche TUDO!

Assim que você abandonar essa compra faltando só um passo, a loja vai entender que realmente faltou muito pouco pra você terminar essa compra e vai oferecer SÓ PRA VOCÊ um desconto especial, que não vai oferecer para os outros que estão apenas olhando o site.

Vale o destaque de que esse remarketing é uma ação paga. Então se for comprar em grandes marcas, a chance de conseguir fazer esse hackeamento do bem aumenta. Não é garantido que você sempre vai conseguir esse desconto extra, mas vale tentar. Use a compra online e o hackeamento do bem em linha com um consumo consciente. Não vire um consumidor impulsivo ou você pode acabar se endividando.

Outra dica é, se você for comprar uma roupa online, não custa nada ir em uma loja física, experimentar e saber exatamente qual é o seu tamanho naquela marca, para assim não ter que ficar trocando o produto, até porque, por vezes, isso não é possível.

Para eletrodomésticos e eletrônicos veja as avaliações na internet e as comparações com outras marcas, por exemplo, busque o melhor preço em algum site confiável e compre.

Feliz Dia dos Pais! O conhecimento é sempre uma saída!