Como escolher um candidato à presidência

É evidente que nós do Econoweek não temos a pretensão de ensinar a ninguém como ele deve escolher o seu presidente. Hoje pretendemos mostrar a vocês mais uma ferramenta de auxilio nesse processo que é um dos mais, pra não dizer o mais, importante ato como cidadão de um país. Por isso o recadinho aqui será bem rápido.

A eleição ocorrerá dia 7 de outubro e, de acordo com as pesquisas, quase 20% da população não sabe em quem vai votar, por isso tentaremos ajudar essa galera. Contudo, mesmo que você já tenha certeza em quem vai votar, reafirmar uma convicção e se questionar sempre é um exercício saudável, às vezes a gente até muda de ideia.

Atualmente, existem alguns sites e aplicativos que estão mostrando quem poderia ser seu candidato a partir das respostas de uma serie de perguntas. Nós, hoje, falaremos especificamente da enquete do site politicos.org, que mostra a maior compatibilidade de suas respostas com as dos candidatos em apenas 14 perguntas.

Evidentemente, cada um dá importância maior para uns assuntos do que outros, ponderando o resultado a sua maneira. Esse site pondera as respostas de maneira igualitariamente, o que pode gerar alguns ruídos no questionário.

Enfim, é só clicar aqui e fazer, depois volte aqui, e assista ao vídeo onde o nosso querido César Esperandio responde esse mesmo questionário. O resultado é interessante, mas é mais interessante a conclusão que ele chega, confere aí.