Como fazer uma planilha de gastos

Você sabia que há estudos que falam que somente 2% das pessoas mantém uma planilha de gastos atualizada e completa? Aposto que a maioria quer estar nestes 2%, mas não sabe como. O segredo para uma planilha, além de disciplina para atualizada, é entender o que você pretende analisar, qual visibilidade quer ter.

Nós, do Econoweek, indicamos alguns cuidados na hora de fazer a planilha que irá acompanhar a sua vida financeira.

O primeiro cuidado em se atentar não só aos gastos, mas à renda. Em geral, as pessoas superestimam a renda porque não consideram os descontos em folha de pagamento ou mesmo todas as fontes de ganho quando se é autônomo. Precisa haver um campo para a renda na planilha.

Outro cuidado é anotar os gastos com o cartão de crédito e não somente o valor final da fatura. Sem detalhar as despesas, o consumidor fica sem saber pra onde está indo o dinheiro. Fica com a impressão de que está gastando mais do que deveria no cartão, mas não sabe no que.

Outro ponto de atenção é revisitar a planilha e fazer espécies de balanços. Recomendamos pelo menos um balanço mensal e um anual. Neles, a pessoa consegue avaliar quanto poupou, se economizou mais do que planejado, e avaliar investimentos.

No vídeo dessa semana não só comentamos sobre planilha como colocamos um modelo na descrição do vídeo do Youtube. Confira lá!