Como surgiu o primeiro banco do Brasil: o Banco do Brasil

Sabe qual foi o primeiro banco do Brasil?! Claro, o Banco do Brasil!

No vídeo logo abaixo nós do Econoweek contamos toda essa história e como surgiu o sistema bancário por aqui.

Bem como o nosso país, o Banco do Brasil tem uma história bem complicada! Ele já faliu e voltou a reabrir. A primeira versão do banco surgiu enquanto ainda éramos parte do império de Portugal, em 1808, e foi o quarto banco emissor do mundo, ou seja, que tinha o poder de imprimir a moeda oficial do país. Antes só Suécia, França e Inglaterra tinham bancos assim.

Hoje, o Banco do Brasil tem mais de 5 mil agências espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, mais de 40 mil caixa eletrônicos, mais de 60 milhões de clientes e é considerado o maior banco brasileiro.

