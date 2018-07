Como viajar pagando a cotação do dólar comercial

Em tempos de alta do dólar, cada centavo é economia. E não é diferente na hora de escolher a forma de pagamento da viagem. O viajante tem a possibilidade de gastar de muitas maneiras (cartão de crédito, pré-pago, dinheiro, …), mas em todas elas a reclamação é a mesma: a cotação cobrada é a de turismo, que em geral costuma ser cerca de 20 centavos mais cara do que a do dólar comercial.

Mas para tudo em finanças existe uma solução e para o problema do dólar turismo existe a solução da transferência de moeda. E nós do Econoweek resolvemos te explicar o serviço no vídeo desta semana.

Na TransferWise, a empresa que explicamos nesta semana, a pessoa faz uma transferência para uma conta internacional pagando um IOF de 1,1% caso seja feita para ele mesma ou de 0,38% se a conta for de outra pessoa. O melhor é que a cotação utilizada é a comercial. E mais: o serviço está disponível para 57 países.

O câmbio turismo desta quinta-feira, 19, estava em R$ 4,06 pela manhã, enquanto o serviço oferecia transferências pela cotação R$ 3,89.