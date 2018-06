Comprar carro: consórcio, leasing ou CDC?

Neste Dia do Carro, nós do Econoweek resolvemos desvendar todos os mistérios sobre financiamento de automóveis. Afinal,quem resolve entrar neste mundo se depara com termos como CDC, leasing, consórcio, entre outros. Mas o que significa cada um e mais: qual é a melhor opção pro seu bolso?

O primeiro tipo de financiamento de veículo é o CDC ou Crédito Direto ao Consumidor, uma linha bem comum no mercado. Você pega o dinheiro no banco e paga as parcelas. Enquanto isso o carro fica alienado, ou seja, o banco pode retomar o carro se você deixar de pagar.

Uma opção também muito comum é o leasing, em que o carro fica no nome da empresa que está financiando o carro pra você. A pessoa só se torna proprietária do carro no final, depois de pagar todas as parcelas. Nestas duas alternativas as parcelas são fixas e o consumidor pode usar o carro desde o momento do contrato. Não é o caso do consórcio.

No consórcio, você paga as prestações,mas só recebe o dinheiro para comprar o veículo quando é sorteado. Além do sorteio,a pessoa pode oferecer também um lance,um adiantamento de parcelas, que acaba aumentando as chances dela ser sorteada.

Além de saber as diferenças entre as linhas, é interessante se planejar pra essa compra. E sobre isso falamos no vídeo acima. Confere lá!