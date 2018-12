Conheça o currículo dos homens mais ricos do mundo

Quem são os homens mais ricos do mundo e como eles fizeram pra chegar até lá? Hoje nós do Econoweek vamos te mostrar quem são e quais os CURRÍCULO DOS BILIONÁRIOS! Na lista dos mais ricos estão Jeff Bezos, dono da Amazon, o Bill Gates, fundador da Microsoft, o guru dos investimentos Warren Buffett, além do Bernard Arnault, dono do conglomerado LVMH, e o famosíssimo Mark Zuckerberg, do Facebook.

1º lugar: Jeff Bezos, dono da Amazon. O norteamericano tem 54 anos e US$ 112 bilhões. Jeff teve uma boa infância e uma boa educação. Teve oportunidade de estudar em boas escolas e se formou em Engenharia Elétrica e Ciência da Computação na universidade de Princeton.

A Amazon foi fundada em 1994 e tem nome inspirado no Rio Amazonas por ser o maior rio em fluxo e extensão do mundo. Ela já nasceu para ser grande, sendo a maior e-commerce do mundo. Cabe destacar que eles foram pioneiros em ebooks também.

2º lugar: Bill Gates. Fundador da Microsoft, com 62 anos e também é do ramo da informática, ele tem US$ 90 bilhões, ainda levando em conta que ele é um grande doador para instituições sociais.

Considerado de uma família de classe média na infância, não faltou nada para o americano, mas nada caiu em seu colo. Ele que era de Seattle e já foi escoteiro, abandonou a faculdade de Harvard nos curso de Matemática e Direito para se dedicar à Microsoft.

3º lugar: o guru dos investimentos Warren Buffett. O mais velho da nossa lista, ele está há muito tempo no ranking da Forbes dos mais ricos do mundo. Ele tem 87 anos e está no ranking pelo menos desde 2000.

Warren tem hoje US$ 84 bilhões. A infância do americano também foi boa. Seu pai era corretor da bolsa, ou seja, ele convive com investimentos desde cedo, mas não foi por isso que ele deixou de meter a mão na massa. O Warren sempre foi atinado para os negócios. De acordo com sua biografia, ele chegou a vender Coca-Cola de porta em porta.

Ele que é o orgulho de vários economistas justamente porque também é um economista, que se formou na ciência em 1950 na universidade de Nebraska-Lincoln aos 19 anos. Desde a década de 60 ele faz parte da Berkshire Hathaway, que controla outras empresas de vários ramos, mas que começou no ramo dos vestuários.

4º lugar: Bernard Arnault. O primeiro bilionário dessa lista que é de fora dos EUA. O francês de 69 anos é dono da LVMH e tem US$ 72 bilhões.

Com certeza você já ouviu falar dessa empresa, mas talvez ainda não tenha feito a associação. Eles são especialistas em artigos de luxo. É uma fusão da Moet & Chandon, Louis Vuitton e Hennessey. Essas você conhece!

Bernard nunca foi pobre. Os pais eram industriais, ou seja, donos de indústrias. Ele é engenheiro da Escola Politécnica da França.

5º lugar: Mark Zuckerberg, o dono do Facebook. O rebelde e mais novo do nosso ranking, de 33 anos, tem US$ 71 bilhões.

Ele teve uma infância ótima e foi estimulado desde cedo com os estudos formais e com aulas de programação. Ou seja, foi criado para ser um programador.

Tem alguma outra lista ou tema de Economia/Finanças que você quer ver aqui? Deixa um recado pra gente. Afinal, o conhecimento é sempre uma saída!