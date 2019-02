Conheça o Método Canal Off para economizar o seu dinheiro

Quantas vezes você já tentou economizar o seu dinheiro, tentou investir um pouquinho a mais, ou pelo menos tentou fazer sobrar salário no final do seu mês? Pode ser que o seu mindset esteja te atrapalhando. Hoje, nós do Econoweek vamos sugerir uma outra maneira de pensar que tem dado bastante resultado, e que carinhosamente foi apelidada de Método Canal Off de Economizar!

Muitas das nossas resoluções de ano novo envolvem metas, que, por sua vez,envolvem dinheiro. Boa parte das pessoas que seguem o Econoweek sempre nos fala que tem como objetivo fazer um intercâmbio, comprar a casa própria, comprar um carro novo, começar uma nova faculdade, e por aí vai…

A nossa proposta para quem não está tendo muito resultado em atingir seus objetivos é que pare de pensar em como economizar mais do que já economiza. A ideia é bem diferente: comece a pensar em como aproveitar melhor o seu dinheiro.

Essa sacada veio do nosso amigo, e economista, Cesinha (ou César Esperandio). Ele, que é muito fã do Canal Off – aquele que praticamente passa programas de surf o tempo todo –, viu uma propaganda que falava “pare de pensar em como economizar o seu tempo e passe a pensar em como aproveitar melhor o seu tempo”. Daí veio a ideia. Afinal, assim como o tempo, o nosso dinheiro também é escasso e invariavelmente nos impõe escolhas.

“Vou usar meu tempo para ir a esse ou a outro lugar?” “Vou usar o meu dinheiro para comprar tal produto ou para comprar a passagem de avião para a minha viagem?” Essas são perguntas que se nos fizermos sempre antes de tomar uma decisão de compra, podem nos ajudar a usar melhor os nossos recursos, trazendo o que de melhor o dinheiro pode trazer: satisfação.

Quer mais um exemplo? As vezes a gente sai com alguns “amigos”, que nem são tão amigos assim, só porque o lugar que eles vão está na moda. Chegando lá, você nem se diverte tanto e ainda gasta uma fortuna. Quem já se viu em uma situação dessa? Acho que quase todos nós, não é mesmo?

Você poderia ter evitado esse gasto e seria bem mais legal (e mais barato) ter reunido os velhos amigos em casa ou naquele lugar do seu bairro que vocês sempre vão e todo mundo se diverte.

Se tivesse pensado antes em como aproveitar melhor o seu dinheiro, provavelmente teria escolhido a segunda opção. Nesse caso, teria economizado e ainda teria ficado mais feliz. O melhor dos mundos!

Você acha que isso daria certo para você? Então fica de olho aqui no nosso blog, que sempre tem conteúdo novo de economia e finanças!

O conhecimento é sempre uma saída!