Corretora de investimentos promove reality show de traders

Começou o Money Master, o reality show de investidores da Ativa Investimentos. E se você ainda não viu está perdendo!

Você já tinha visto um reality show de traders? Nós do Econoweek passamos o primeiro dia de gravação junto com essa galera, que vai ser desafiada a ganhar muito dinheiro!

O Money Master é um reality show de investimentos, onde seis duplas vão disputar o título de melhor trader do Brasil e de melhor estagiário.

Cada trader recebe R$ 50.000 para operar desde o primeiro dia, não paga nenhuma corretagem e tudo o que lucrar vai direto para o seu bolso. Você já imaginou não pagar nada e operar um dinheiro que nem é seu?

São cinco dias para provar quem é o melhor, mas todo dia uma dupla é eliminada, acabando com o sonho de cada estudante de virar estagiário numa das mais importantes corretoras do Brasil.

O trader que sair vitorioso nessa disputa vai ganhar uma viagem com acompanhante para Nova York, além do título de melhor trader do Brasil, é claro! Já o melhor estagiário, que vai ajudar o melhor trader a merecer esse título, vai ganhar uma vaga de estágio diretamente na Ativa Investimentos.

Os selecionados para o reality são bem diferentes uns dos outros. Tem paulista, carioca, recifense, natalino e por aí vai… Tem um professor de investimentos, mas também tem um personal trainer e uma dona de um pub, que costumam investir quando não estão trabalhando, a realidade de muitos que começam a investir.

Nós já estamos animados com essa galera no reality! E essa é uma oportunidade de você ver esse pessoal investindo dinheiro de verdade, aprender com seus erros e acertos, sem precisar arriscar o seu dinheiro!

Quer dar uma olhada no perfil dessa galera? Confira o vídeo abaixo.

O conhecimento é sempre uma saída!